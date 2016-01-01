

فلكي: العالم ينتظر حدث هو الأول من نوعه في 2020 يوم الجمعة المقبل فلكي: العالم ينتظر حدث هو الأول من نوعه في 2020 يوم الجمعة المقبل

كشف الراصد الجوي، عضو مركز الفلك الدولي، سامي عبيد الحربي، أن العالم على موعد مع حدث هو الأول من نوعه في 2020 يوم الجمعة المقبل.



وقال الحربي في تصريح خاص لصحيفة "عاجل" السعودية، إن "خسوف القمر غير المرئي أو الكاذب سيحدث يوم الجمعة الموافق 5 يونيو/ حزيران الجاري.



وأضاف "سيكون مشاهدا في المملكة العربية السعودية والوطن العربي ويشمل نطاقه قارات آسيا وأفريقيا وأستراليا، وشرق قارة أمريكا الجنوبية وأغلب دول أوروبا والمحيط الهادي والأطلسي والقارة القطبية الجنوبية".

وتابع "بداية الخسوف في الساعة 8:45 مساء وذروته عند الساعة 10:24 مساء وينتهي عند الساعة 12:04 صباحا، بتوقيت السعودية".

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وأشار إلى أن "نسبة الخسوف تبلغ 57% ومدته الإجمالية 3 ساعات و18 دقيقة ويعتبر الخسوف القمري الأول في عام 2020 وسيحدث بعده خسوفان قادمان".وأوضح أن "هذا الخسوف يحدث عندما يدخل القمر في شبه ظل الأرض ويوجد خفوت في إضاءة القمر، وسُمي بـ"الكاذب" لعدم القدرة على ملاحظته بوضوح بالعين المجردة ولا يمكن مشاهدته سوى باستخدام تلسكوب أو منظار فلكي.