

تويوتا تقدم نسخة خاصة من كورولا هاتشباك 2021 في أمريكا تويوتا تقدم نسخة خاصة من كورولا هاتشباك 2021 في أمريكا

كشفت تويوتا العالمية أمس الثلاثاء 2 يونيو 2020 عن نسخة خاصة من سيارتها كورولا هاتشباك موديل 2021، والتي ستقدمها في سوق السيارات الأمريكي وستنتج منها 1500 نسخة فقط



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وتم تطوير هذه النسخة الخاصة من السيارة انطلاقا من فئة SE CVT من موديل 2020 الجديد من السيارة (موديل 2021 في أمريكا)، وهي فئة سيتم تقديمها لأول مرة بسوق السيارات الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة من فصل صيف عام 2020 الحالي.

وتتضمن التعديلات المقدمة بهذه النسخة الخاصة من السيارة، والتي تحمل اسم SE، مصدات أمامية وخلفية معدلة وأكثر رياضية، وأجزاء جانبية أسفل الألوان باللون الأسود، وسبويلر خلفي أسود اللون، وإطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 18 بوصة مطلية أيضا باللون الأسود، بالإضافة لشعار خاص على السيارة يحمل اسم هذه النسخة.وأكدت الشركة أن هذه النسخة الخاصة من السيارة مزودة بمحرك تنفس طبيعي (بدون شاحن توربيني) مكون من 4 أسطوانات، وتبلغ سعته 2000 سي سي وقوته 168 حصان، وسيتصل هذا المحرك بناقل حركة 10 سرعات من فئة CVT.وتشمل هذه السيارة وسائل الأمان العديدة المقدمة مع سيارة تويوتا كورولا هاتشباك العادية، ومنها وسائد هوائية خلفية جانبية، ونظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق، ونظام لتحذير السائق من الاصطدامات الخلفية والعديد من الأنظمة الأخرى المساعدة للسائق والتي ترفع من درج الأمان بالسيارة إلى حد كبير.







