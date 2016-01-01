أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال مايو الماضي، وهو الشهر السابع عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 2 مليار و856 مليون جنيه، تم تحصيل 807 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 6164 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي مليار و631 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي، وتم تحصيل نحو 527 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من 804 ملايين جنيه.
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التعليقات على «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ2.8 مليار جنيه في مايو الماضي
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