أعلنت شركة إنفورما ماركتس، منظمة معرض أوتوماك فورميلا، عن تأجيل الدورة السادسة والعشرون للعام الجاري 2020، حيث كان من المفترض إقامته في الفترة ما بين 17 إلى 20 يونيو الجاري، في القاهرة حتى عام 2021.
وأوضحت شركة إنفورما أن سبب تأجيل معرض أوتوماك فورميلا، الأزمة التي سببها فيروس كورونا المستجد، حيث تأتي الأولوية القصوى لصحة وسلامة جميع المشاركين في المعرض من الموظفين والزوار، بالإضافة إلى الشركاء والعملاء.
وأوضح منظموا المعرض أن الإدارة ملتزمة بتنظيم حدث استثنائي في عام 2021؛ للاحتفال بعصر جديد في صناعة السيارات، من خلال إضافة عناصر الإبداع والابتكار والترفيه.
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التعليقات على بعد تأجيله مرتين.. إلغاء معرض أوتوماك فورميلا 2020
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