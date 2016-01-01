

بعد تأجيله مرتين.. إلغاء معرض أوتوماك فورميلا 2020 بعد تأجيله مرتين.. إلغاء معرض أوتوماك فورميلا 2020

أعلنت شركة إنفورما ماركتس، منظمة معرض أوتوماك فورميلا، عن تأجيل الدورة السادسة والعشرون للعام الجاري 2020، حيث كان من المفترض إقامته في الفترة ما بين 17 إلى 20 يونيو الجاري، في القاهرة حتى عام 2021.



وأوضحت شركة إنفورما أن سبب تأجيل معرض أوتوماك فورميلا، الأزمة التي سببها فيروس كورونا المستجد، حيث تأتي الأولوية القصوى لصحة وسلامة جميع المشاركين في المعرض من الموظفين والزوار، بالإضافة إلى الشركاء والعملاء.



وأوضح منظموا المعرض أن الإدارة ملتزمة بتنظيم حدث استثنائي في عام 2021؛ للاحتفال بعصر جديد في صناعة السيارات، من خلال إضافة عناصر الإبداع والابتكار والترفيه.

قد يعجبك أيضا...

وفيما يتعلق بمبالغ التذاكر التي تم دفعها، أكد منظمو المعرض، أنهم سيقوموا برد كام المبالغ المدفوعة مقابل التذاكر التي تم شراؤها لهذا المعرض وسيتم توفير مزيد من التفاصيل من مزود التذاكر لدينا ."Ticketsmarche".الجدير بالذكر أن شركة "أنفورما ماركتس" أجلت موعد الدورة الـ26، مرتين من قبل، حيث تم الإعلان في بادئ الأمر عن انطلاق الدورة الـ26 لمعرض "أوتوماك فورميلا" في الفترة ما بين 18 إلى 22 سبتمبر، ليتأجل المعرض للفترة ما بين 17 لـ21 ديسمبر الجاري، ثم للمرة الثانية حيث أعلن هادي خفاجة، مدير معرض أوتوماك فورميلا، أنه سيقام في الفترة ما بين 17 إلى 20 يونيه لعام 2020.