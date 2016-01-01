فيديو.. مصارع أيرلندي شهير يفاجىْ متابعيه بأكل نحل مجفف

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صورة الخبر: فيديو.. مصارع أيرلندي شهير يفاجىْ متابعيه بأكل نحل مجفف
فيديو.. مصارع أيرلندي شهير يفاجىْ متابعيه بأكل نحل مجفف

نشر بطل الفنون القتالية الأيرلندي الشهير، كونور ماكجريجور، مقطع فيديو فاجأ جمهوره من خلاله، حيث ظهر وهو يتناول نحلًا مجففًا.

أثار الفيديو عدد من ردود الأفعال الغريبة لمجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر اللاعب وهو يأخذ حمامًا شمسيًا ويمسك في يديه زجاجة تحوي بداخلها النحل المجفف، حسبما نقلت "سبوتنيك".

كما ظهر خلال الفيديو المنتشر، سقوط مجموعة من النحل من داخل العلبة الزجاجية، ليقوم كونور بإعادتهم مرة أخرى إلى الزجاجة.

وجاء ما بين التعليقات المتداولة على الفيديو المنتشر، "لماذا فعل اللاعب ذلك؟ هل هذه هي مأكولات فاخرة أيرلندية؟".

المصدر: الوطن

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