نشر بطل الفنون القتالية الأيرلندي الشهير، كونور ماكجريجور، مقطع فيديو فاجأ جمهوره من خلاله، حيث ظهر وهو يتناول نحلًا مجففًا.
أثار الفيديو عدد من ردود الأفعال الغريبة لمجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر اللاعب وهو يأخذ حمامًا شمسيًا ويمسك في يديه زجاجة تحوي بداخلها النحل المجفف، حسبما نقلت "سبوتنيك".
كما ظهر خلال الفيديو المنتشر، سقوط مجموعة من النحل من داخل العلبة الزجاجية، ليقوم كونور بإعادتهم مرة أخرى إلى الزجاجة.
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التعليقات على فيديو.. مصارع أيرلندي شهير يفاجىْ متابعيه بأكل نحل مجفف
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