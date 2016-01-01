كيف تختارين البلسم المناسب لشعرك التالف؟ سؤال يشغل بال كثير من السيدات، في محاولة للبحث عن أفضل الوسائل لصحة وجمال الشعر.
وذكرت مجلة "إن ستايل" أنه يمكن علاج الشعر التالف بواسطة البلسم المعروف باسم (Leave-In Conditioner)، أي البلسم الذي يتم تركه في الشعر ولا يتم شطفه.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البلسم، الذي يتم تركه في الشعر، يعمل على حماية طبقة القشرة الخاصة بالشعر، ويحافظ على رطوبة الشعر وتقوية خصلاته.
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التعليقات على علاج الشعر التالف بالبلسم.. ملمس ناعم كالحرير
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