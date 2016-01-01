علاج الشعر التالف بالبلسم.. ملمس ناعم كالحرير

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علاج الشعر التالف بالبلسم.. ملمس ناعم كالحرير

كيف تختارين البلسم المناسب لشعرك التالف؟ سؤال يشغل بال كثير من السيدات، في محاولة للبحث عن أفضل الوسائل لصحة وجمال الشعر.

وذكرت مجلة "إن ستايل" أنه يمكن علاج الشعر التالف بواسطة البلسم المعروف باسم (Leave-In Conditioner)، أي البلسم الذي يتم تركه في الشعر ولا يتم شطفه.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البلسم، الذي يتم تركه في الشعر، يعمل على حماية طبقة القشرة الخاصة بالشعر، ويحافظ على رطوبة الشعر وتقوية خصلاته.

وغالبا ما يحتوي البلسم على فيتامينات لإصلاح سطح الشعر وحمض اللبنيك لتهدئة فروة الرأس المتهيجة، كما أنه يتمتع بالتأثير المميز للبلسم العادي؛ حيث إنه يمنح الشعر ملمسا ناعما كالحرير ومظهرا لامعا يخطف الأنظار.

وعن كيفية الاستعمال، أوضحت "إن ستايل" أنه يتم تطبيق الاسبراي على الشعر الرطب من الجذور إلى الأطراف، وتركه لفترة قصيرة حتى يؤتي مفعوله، ثم تمشيط الشعر جيدا.

وبالنسبة للكريم، فإنه يتم تدليك الشعر الجاف به، ثم تصفيف الشعر كالمعتاد.

المصدر: العين

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