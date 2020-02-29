

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، ومالت تعاملات الأجانب للبيع.



وصعد مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 10430 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 1566 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81%، ليصل إلى مستوى 12056 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30" للعائد الكلي بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 3996 نقطة.



وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1199 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100"، بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 664 نقطة.

