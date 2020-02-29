قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء إن إيرادات القناة تراجعت 9.6% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بفعل تأثير تفشي فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقال ربيع للتلفزيون الرسمي، إن عدد السفن المارة عبر القناة في مايو لم يتغير تقريبا عن مايو 2019 لكن الحمولات انخفضت، مشيرا إلى أن ”احنا محققين تقريبا زي السنة اللي فاتت بالضبط سواء إيراد أو حمولة أو عدد مراكب“.
وذكر في الشهر الماضي أن إيرادات القناة ارتفعت إلى 1.907 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من 2020 مقارنة مع 1.869 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
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التعليقات على رويترز: تراجع إيرادات قناة السويس 9.6% في مايو بسبب كورونا
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