أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان عن موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه نظير تسوية النزاع القائم مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري.
وقالت الشركة في بيان إفصاح لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، إن المبلغ لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة بالمحافظات التي توجد بها أراضٍ لشركة النيل لحليج الأقطان، لتغيير نشاط استخدام الأراضي من زراعي أو صناعي إلى سكني.
وأضافت الشركةالنيل لحليج الأقطان، أن المبلغ 231.1 مليون جنيه يعادل 10% من الفارق بين التقييم، وسيتم سداده إلى الدولة متمثلة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع التأكيد أن يكون التعويض نقداً.
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التعليقات على النيل لحليج الأقطان تعلن التسوية مع القابضة للتشييد مقابل 231.1 مليون جنيه
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