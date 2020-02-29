

النيل لحليج الأقطان تعلن التسوية مع القابضة للتشييد مقابل 231.1 مليون جنيه النيل لحليج الأقطان تعلن التسوية مع القابضة للتشييد مقابل 231.1 مليون جنيه

أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان عن موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه نظير تسوية النزاع القائم مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري.



وقالت الشركة في بيان إفصاح لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، إن المبلغ لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة بالمحافظات التي توجد بها أراضٍ لشركة النيل لحليج الأقطان، لتغيير نشاط استخدام الأراضي من زراعي أو صناعي إلى سكني.



وأضافت الشركةالنيل لحليج الأقطان، أن المبلغ 231.1 مليون جنيه يعادل 10% من الفارق بين التقييم، وسيتم سداده إلى الدولة متمثلة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع التأكيد أن يكون التعويض نقداً.

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ويشار الى أن الشركة النيل لحليج الأقطان، حققت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 933.3 بالمائة، على أساس سنوي.وسجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 7.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 35.46 مليون جنيه مقابل 651.64 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.