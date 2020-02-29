تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 765 جنيهًا مقابل 767 جنيهًا، أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 656 جنيهًا، وعيار 24 نحو 874جنيهًا، والجنيه الذهب 6120 جنيهًا.
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التعليقات على أسعار الذهب تعاود الهبوط في مصر والجرام يتراجع جنيهين اليوم
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