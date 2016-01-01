يقي من كورونا.. عصير الرمان والسمسم يرفع نسبة الحديد ويعالج الأنيميا

آخر الأخبارالصحة والجمال › يقي من كورونا.. عصير الرمان والسمسم يرفع نسبة الحديد ويعالج الأنيميا

صورة الخبر: عصير الرمان
عصير الرمان

يعاني الكثيرون صغارا وكبارا من الأنيميا، إذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول عصير طبيعي يساعد في الحد من الأنيميا وعلاجها.

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أكد أن مرضى الأنيميا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وكذلك المدخنون ومرضى القلب والسكر والضغط.

وقال الصيدلي باهر السعيد، إن فيروس كورونا خطر على مرضى الأنيميا، حيث إن من أسباب الوفيات الناتجة عن كورونا أن الفيروس يهاجم خلايا الدم الحمراء فيمنع وصول الأكسجين لكل خلايا الجسم.

ونصح السعيد خلال لقائه مع مقدمي برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد2 ، مرضى الأنيميا بالإكثار من تناول الحديد لتفادي مضاعفات فيروس كورونا في حال الإصابة به.

وكشف السعيد عن مكونات عصير طبيعي يقي من الأنيميا، وهو عبارة عن عصير الرومان مع بذور السمسم كمصدر مهم للحديد، حيث يحتوي الرمان على كمية كبيرة من الحديد، وكذلك بذور السمسم غنية بالبروتين والحديد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يقي من كورونا.. عصير الرمان والسمسم يرفع نسبة الحديد ويعالج الأنيميا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76248

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager