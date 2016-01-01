يعاني الكثيرون صغارا وكبارا من الأنيميا، إذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول عصير طبيعي يساعد في الحد من الأنيميا وعلاجها.
الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أكد أن مرضى الأنيميا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وكذلك المدخنون ومرضى القلب والسكر والضغط.
وقال الصيدلي باهر السعيد، إن فيروس كورونا خطر على مرضى الأنيميا، حيث إن من أسباب الوفيات الناتجة عن كورونا أن الفيروس يهاجم خلايا الدم الحمراء فيمنع وصول الأكسجين لكل خلايا الجسم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على يقي من كورونا.. عصير الرمان والسمسم يرفع نسبة الحديد ويعالج الأنيميا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق