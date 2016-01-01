أستاذ نساء وتوليد: الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات كورونا.. فيديو

آخر الأخبارالصحة والجمال › أستاذ نساء وتوليد: الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات كورونا.. فيديو

صورة الخبر: الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات كورونا
الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات كورونا

قالت الدكتور أميمة إدريس، أستاذ النساء والولادة، إن ما حدث فى فترة عيد الفطر مخالف جدًا لإرشادات التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية التى نصحت بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن ما حدث خطأ وأدى إلى زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أستاذ النساء والولادة، خلال حديثها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى: "كل واحد يقول أنا حر ولكنه فى الحقيقة ليس حرا.. إننا نعيش فى مجتمع واحد والجميع يتأذى من تصرفاته"، مشيرة إلى أن السيدات الحوامل عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من الشخص العادى.

ونصحت السيدات الحوامل بالتزام المنازل وعدم الخروج نهائيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ فيجب ارتداء الكمامة حتى فى المنزل لأنه من الممكن أن يكون أحد أفراد المنزل مصابا بفيروس كورونا وينقل العدوى لباقى الأفراد.

وأكدت أنه يجب الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار للوقاية من فيروس كورونا، وتطهير اليدين بالكحول فى فترة تواجدنا خارج المنزل.

وحذرت من استخدام القفازات باستمرار لأنها جاذبة للفيروس أكثر، مفيدة بأنه يتم استخدامها فى حالة الدخول للسوبر ماركت فقط والتخلص منها بطريقة آمنة فورًا بعد استخدامها ولا يجب ارتداؤها طوال الوقت.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أستاذ نساء وتوليد: الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات كورونا.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51620

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager