يحدث في الجيزة.. إزالة فيلا وقصر بالمنصورية و14 حالة بناء مخالف



إزالة فيلا وقصر بالمنصورية إزالة فيلا وقصر بالمنصورية

تعكف محافظة الجيزة على تنفيذ الإزالات يوميًا للعقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة، فضلا عن التعديات على الأراضي الزراعية.



وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان، الأربعاء، أنه تم لليوم الثاني علي التوالي إزاله 15 عقارا مخالفا بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والوراق والطالبية وأبو النمرس وأوسيم وكرداسة في حملات إستمرت على مدار اليوم.



وذكر المحافظ أنه جرى اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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أوضح محافظ الجيزة أن الأعمال شملت إزالة 4 عقارات مخالفة حتي سطح الأرض تصل أرتفاعاتها إلي 9 أدوار، وتصل مساحات البعض منها إلى 400م تم بناءهم بالمخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحى الطالبية و إزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح إرتفاعتهم ما بين 3 إلى 6 أدوار بمنطقة المجزر الألى وبجوار الدائري بحي الهرم.وأشار محافظ الجيزة إلى إزالة 4 عقارات مخالفة تصل إرتفاعاتهم إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبو خضر بمركز أبو النمرس، لافتًا إلى إزالة عقار بمنطقة أرض الليبي بحي الوراق وإزالة 2 عقار مخالف بحي جنوب الجيزة، وإزالة عقار بطريق الكباش ببشتيل مخالف بأوسيم.كما تمت إزالة حالتي بناء مخالف بمدينة كرداسة شملت إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على مساحه 200 م، وقصر مكون من طابقين مقام على مساحة 500م بمنطقة الحاجر بالمنصورية في كفر حكيم.وأزيلت أيضا تعديات على مساحة 400 م بمدينة الباويطي بالواحات البحرية و إزاله 5 حالات بناء مخالف وتعديات علي أراضي زراعية بالمرازيق علي مساحة 369 م بمركز البدرشين، وإزالة حالة بناء مخالف بمنطقة برويش بالعياط علي مساحة 218 م وإزالة 4 حالات تعديات وبناء مخالف بمركز ومدينة منشأة القناطر على مساحة 12 قيراطا وإزالة 3 حالات بناء مخالف بالحوامدية.ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات، بل وضبط المخالف لكي ينال الإجراء القانوني.يذكر أن محافظة الجيزة قد أزالت أيضا 16 عقار مخالف أمس في حملاتها التي تنفذها يوميًا لردع المخالفين، ليصل إجمالي العقارات التي تمت إزالتها على مدار يومين 31 عقارًا مخالفًا.