بنسبة نجاح 99.91 %.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية



نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، وبلغت نسبة النجاح ٩٩.٩١%.



كما اعتمد المحافظ، نتيجة شهادة التلمذة الصناعية بالمدارس الفكرية بنسبة نجاح ١٠٠٪.



وأكد محافظ جنوب سيناء، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام، هي أعلى نسبة نجاح مقارنة بالأعوام الماضية، واصفًا إياها بـ"الممتازة" وهذا دليل على تقدم مستوى التعليم بالمحافظة، وقدم المحافظ التهنئة لأبنائه الطلاب و الطالبات متمنيًا لهم دوام التوفيق.

قد يعجبك أيضا...

ومن جانبه أضاف محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الاعدادية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بلغ ٢٤٨٥ طالب وطالبة، نجح منهم ٢٤٦٩طالب وطالبة بنسبة ٩٩.٩١%.وأوضح أن عدد طلاب شهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية" ١٤ طالبا وطالبة، وجميعهم حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول ، كما تقدموا جميعهم بالأبحاث التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، و كانت النتيجة النهائية للفصلين الدراسيين ١٠٠٪.وأكد وكيل الوزارة، أن عدد الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 36 طالبا وطالبة، وهذا العدد يدل على وعي الطلاب، وحرصهم علي التفوق، والتنافس لحصد المراكز الأولى.موضحا أن إدارة طور سيناء التعليمية تصدرت جميع الإدارات حيث بلغ عدد الطلاب الذين حصدوا المركز الأول بها 20 طالب وطالبة، وفي إدارة رأس سدرالتعليمية، 6 طلاب فقط، وإدارة شرم الشيخ التعليمية، 5 طلاب، و طالبين بإدارة نويبع التعليمية، و مثلهم بإدارة دهب التعليمية، وطالبة بإدارة أبوزنيمةوأكد وكيل الوزارة أنه سيجري تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، تحفيزًا وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق.