تركي آل الشيخ لـ ميدو: متقلقش على حسام عاشور.. والأخير يرد: عاوزينه في الزمالك يا أبو ناصر



تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، على خلاف حسام عاشور، قائد الأهلى، مع مجلس إدارة ناديه، بعدما خرق الحظر الإعلامي المفروض على لاعبي الفريق، إلى جانب توجيه انتقادات لإدارة القلعة الحمراء، ما ترتب عليها سحب العرض المقدم له بإقامة مهرجان اعتزاله وعمله بقناة النادي.



وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": "أكتر واحد خسران في القصة دي حسام عاشور، لا كمل لعب، ولا كسب الأهلي، ولا اتعمل له ماتش اعتزال، أنا لو مكان حسام عاشور وقادر ألعب أكمل لعب سنة كمان وفي الزمالك، طارق حامد بيتوقف كل كام ماتش أحسن بديل له هو حسام عاشور".



وحول هذا الأمر رد تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الأسباني، على ميدو قائلًا: "صباح الفل.. ميدو انت عارفني وحسام متقلقش عليه".

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ليرد ميدو قائلًا: "أنت عمرك ماتخليت عن حد في صفك، ودي حقيقة كل من تعامل معك عارفها كويس يا بختك يا عم حسام".