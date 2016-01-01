علّق أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على الخلاف الأخير بين مجلس إدارة الأهلي، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني.
وكان الأهلي رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة رؤساء الشرف، وخاطب وزارة الرياضة للحصول على الموافقات القانونية لرد التبرعات والهدايا التي حصل عليها منه.
وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "المشاكل اللي حصلت بديهية الأهلي متعود ان اي حد يصرف وما يتكلمش وطبيعة تركي آل الشيخ مش كده الراجل شخصية قيادية وعايز الأهلي يبرز دوره في اي حاجه بيعملها للنادي وده حقه".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ميدو يكشف أسباب خلاف الأهلي مع تركي آل الشيخ
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق