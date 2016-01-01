يوم غضب في باريس.. الفرنسيون يحتجون ضد عنف الشرطة.. وقوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز.. شاهد

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صورة الخبر: يوم غضب في باريس
يوم غضب في باريس

واجهت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة الفرنسية باريس، محتجين خرجوا في مظاهرة اليوم، الثلاثاء، للتنديد بوفاة المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد على يد قوات الشرطة، والعنصرية، وعنف قوات الأمن في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، تحولت المظاهرة السلمية إلى أعمال عنف وتوتر في باريس، بعد تنديد المحتجين بعنف الشرطة الفرنسية، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع في وجههم.

وتحدى آلاف من المتظاهرين الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد لتكريم فلويد الأمريكي وأداما تراوري الفرنسي الأسمر الذي قتل أيضا أثناء احتجازه بسجن للشرطة في فرنسا عام 2016.

وعمد المتظاهرون إلى إشعال النفايات والحواجز والدراجات البخارية وإلحاق أضرار مادية في الشوارع.

وكان ذلك في الوقت الذي انطلقت موجة تظاهرات جديدة في عدة مدن أمريكية احتجاجا على مقتل جورج فلويد، على الرغم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات باستدعاء قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات.

وانتشرت عناصر من الجيش الأمريكي في محيط وداخل حرم البيت الأبيض، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

صورة الخبر: يوم غضب في باريس

صورة الخبر: يوم غضب في باريس

المصدر: أسوشيتد برس

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