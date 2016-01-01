واجهت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة الفرنسية باريس، محتجين خرجوا في مظاهرة اليوم، الثلاثاء، للتنديد بوفاة المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد على يد قوات الشرطة، والعنصرية، وعنف قوات الأمن في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، تحولت المظاهرة السلمية إلى أعمال عنف وتوتر في باريس، بعد تنديد المحتجين بعنف الشرطة الفرنسية، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع في وجههم.
وتحدى آلاف من المتظاهرين الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد لتكريم فلويد الأمريكي وأداما تراوري الفرنسي الأسمر الذي قتل أيضا أثناء احتجازه بسجن للشرطة في فرنسا عام 2016.
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التعليقات على يوم غضب في باريس.. الفرنسيون يحتجون ضد عنف الشرطة.. وقوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز.. شاهد
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