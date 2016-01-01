على الرغم من مطالبة ترامب حكام الولايات باستدعاء قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات، إلا أن موجة تظاهرات جديدة انطلقت في عدة مدن أمريكية احتجاجا على مقتل جورج فلويد.
وانتشرت عناصر من الجيش الأمريكي في محيط وداخل حرم البيت الأبيض، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".
وكانت "روسيا اليوم" نشرت مقطع فيديو في وقت سابق يرصد سماع طلقات نارية في محيط البيت الأبيض وذلك خلال قمع الشرطة الأمريكية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب مقتل المواطن جورج فلويد ذي البشرة السمراء على أيدي قوات الشرطة.
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التعليقات على بعد إطلاق النار.. مظاهرات جديدة أمام البيت الأبيض احتجاجا على مقتل جورج فلويد.. شاهد
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