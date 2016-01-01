بعد إطلاق النار.. مظاهرات جديدة أمام البيت الأبيض احتجاجا على مقتل جورج فلويد.. شاهد



مظاهرات أمام البيت الأبيض مظاهرات أمام البيت الأبيض



على الرغم من مطالبة ترامب حكام الولايات باستدعاء قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات، إلا أن موجة تظاهرات جديدة انطلقت في عدة مدن أمريكية احتجاجا على مقتل جورج فلويد.



وانتشرت عناصر من الجيش الأمريكي في محيط وداخل حرم البيت الأبيض، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".



وكانت "روسيا اليوم" نشرت مقطع فيديو في وقت سابق يرصد سماع طلقات نارية في محيط البيت الأبيض وذلك خلال قمع الشرطة الأمريكية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب مقتل المواطن جورج فلويد ذي البشرة السمراء على أيدي قوات الشرطة.

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كما ظهر في الفيديو انتشار كثيف للقوات في محيط مقر الرئيس الأمريكي أثناء تواجد ترامب في المكان.وأعلنت شرطة نيويورك الأمريكية عن اعتقالها نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات الليلة الماضية، فيما قررت سلطات المدينة تمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع.وأجرى ترامب، اليوم الثلاثاء، جولة، سيرا على الأقدام بالقرب من البيت الأبيض، رفقة عدد من مساعديه، في تحدٍّ واضح للمتظاهرين.وقال إن الاحتجاجات والتحركات التي تشهدها الولايات المتحدة، يقودها إرهابيون محليون.ووصف ترامب ما تتعرض له الولايات المتحدة هذه الأيام من اعمال سلب ونهب، بالجريمة ضد الإنسانية.