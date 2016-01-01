

بعد انضمام نسخة جديدة.. أسعار ومواصفات شيري أريزو 5 في يونيو بعد انضمام نسخة جديدة.. أسعار ومواصفات شيري أريزو 5 في يونيو

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، عن انضمام فئة تجهيز جديدة إلى عائلة السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محليًا.



ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، أصبحت شيري أريزو تتوفر بخمس فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 168 ألف جنيه للفئة القياسية مانيوال، و169.900 جنيه للفئة الثانية مانيوال.



أما الفئة الأولى أوتوماتيك تباع في يونيو الجاري بسعر رسمي 189 ألف جنيه، والفئة الثانية L التي انضمت حديثًا سعرها 191 ألف جنيه، وأخيرًا الفئة كاملة التجهيزات بسعر 202.900 جنيه.

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تعتمد شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الأولى، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.وتقف أريزو 5 المحلية على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 430 لترًا.وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.وزودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة .ويقدم الوكيل المحلي ضمانًا لمالكي سيارات "شيري أريزو 5" لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب.كانت جي بي أوتو بدأت في يوليو 2019 تشغيل خط تجميع "أريزو 5" محليًا، ما أدى لتراجع أسعارها بقوة، حيث كان الطراز المستورد يباع سابقًا بأسعار تبدأ من 254.900 جنيه حتى 269.900 جنيه.​​