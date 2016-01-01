أعلن وكيل سيارات شيري في مصر عن سيارة جديدة في طريقها إلى مصر، وأنها تستعد داخليا في الوقت الحالي لاستقبالها، ولم تحدد ملامحها حتى الآن.
وزاد الوكيل شغف العملاء، بصورة تشويقية غامضة لإحدى السيارات، مؤكدا أنها للسيارة الجديدة والتي ستكون مفاجأة ستبهر العملاء.
وترجح التوقعات طرح السيارة تيجو 7 العائية الكبيرة التي توجد في الوقت الحالي كموديل 2019 ومن المنتظر تجميعها محليًا في مصر في الفترة المقبلة لتقديمها كموديلات 2020.
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التعليقات على شيري chery تجهز لطرح موديل جديد في مصر بسعر مفاجئ
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