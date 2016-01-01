

شيري chery تجهز لطرح موديل جديد في مصر بسعر مفاجئ شيري chery تجهز لطرح موديل جديد في مصر بسعر مفاجئ

أعلن وكيل سيارات شيري في مصر عن سيارة جديدة في طريقها إلى مصر، وأنها تستعد داخليا في الوقت الحالي لاستقبالها، ولم تحدد ملامحها حتى الآن.



وزاد الوكيل شغف العملاء، بصورة تشويقية غامضة لإحدى السيارات، مؤكدا أنها للسيارة الجديدة والتي ستكون مفاجأة ستبهر العملاء.



وترجح التوقعات طرح السيارة تيجو 7 العائية الكبيرة التي توجد في الوقت الحالي كموديل 2019 ومن المنتظر تجميعها محليًا في مصر في الفترة المقبلة لتقديمها كموديلات 2020.

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بينما جاءت توقعات أخرى بأن تكون السيارة هي تيجو 4 المجمعة محليًا.ولم تعلق الشركة على هذه الآراء والتوقعات، مؤكدة فقط تقديم مفاجأتها خلال أيام.أسعار تيجو 7 حاليًا في مصر:أول فئة بيزلاين وتباع بسعر 335.000 جنيه، وثاني فئة هاي لاين بسعر 365.000 جنيه.