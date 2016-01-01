

أسباب المشكلة الأكثر شيوعا.. خروج بخار الماء من تكييف السيارة أسباب المشكلة الأكثر شيوعا.. خروج بخار الماء من تكييف السيارة

مع دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير فيلجأ الكثير من سائقي السيارات إلى تشغيل التكييف وأحيانا تواجههم بعض الأعطال.



وأكثر الأعطال شيوعا التي تصيب تكييف السيارة هي عدم توقف عملية التبريد حتى بعد الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة وتصل إلى خروج بخار ماء من فتحات التكييف، وفي هذا السياق نستعرض هذه المشكلة.



السبب الأول وراء عدم توقف تكييف السيارة بعد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة يكون بسبب عدة مشاكل أولها نقص الفريون أو أن الثيرمومستات تالفة ولا تعطي قراءات صحيحة على أساسها يفصل الكباس أو بسبب تلف في الكباس.



لكن مشكلة خروج بخار ماء من فتحات التكييف تعود إلى وجود مشكلة في كويل الكباس، وهو ما يؤدي إلى زيادة المياه داخل كويل الكمبروسر، مما يتسبب في خروج الماء على هيئة بخار ماء من فتحات التكييف لأنه لا يجد منفذا آخر للخروج.

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ويوجد سبب آخر لخروج بخار ماء من فتحات التكييف، هو زيادة نسبة الرطوبة في الجو مع عدم فصل تبريد المكيف ووصول التبريد إلى درجة عالية، لذا يحدث خروج بخار ماء من فتحات التكييف.