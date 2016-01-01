قال أيمن حجازي، رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك المصرية، إن فائدة القروض المؤجلة ومنها قروض السيارات لمدة 6 أشهر، سيتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل.
وكان البنك المركزي قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي)، وذلك لمدة 6 أشهر، بحسب كتاب دوري صادر في مايو الماضي.
قرار المركز جاء ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد ودول العالم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
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التعليقات على مصرفي يوضح كيفية احتساب فائدة قروض السيارات المؤجلة
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