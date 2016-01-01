

مصرفي يوضح كيفية احتساب فائدة قروض السيارات المؤجلة مصرفي يوضح كيفية احتساب فائدة قروض السيارات المؤجلة

قال أيمن حجازي، رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك المصرية، إن فائدة القروض المؤجلة ومنها قروض السيارات لمدة 6 أشهر، سيتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل.



وكان البنك المركزي قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي)، وذلك لمدة 6 أشهر، بحسب كتاب دوري صادر في مايو الماضي.



قرار المركز جاء ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد ودول العالم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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وأوضح حجازي فى تصريح لـ"مصرواي"، أن الفائدة على القروض المؤجلة ستضاف إلى الأقساط المتبقية خلال فترة السداد الجديدة ولن يتم اقتطاعها خلال المدة القديمة.وأكد أن ما يتردد بشأن سداد العوائد المحتسبة على فترة تأجيل سداد القروض دفعة واحدة ليس صحيح.وأفاد حجازي بأنه لا توجد اشتراطات جديدة بشأن قروض التمويل سواء كانت من خلال زيادة الحد الأقصى للقرض أو فترة سداده.وعن حالة الركود التي شابت قطاع تمويل السيارات مؤخرًا، رأى حجازي أنه يرجع إلى عزوف بعض العملاء عن قروض السيارات الفترة الماضية، وهذا متعارف عليه خلال شهر رمضان من كل عام؛ فضلًا عن أزمة "كورونا" المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي زادت من الأمر سوءا.