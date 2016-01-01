ننشر رابط التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأقصر

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه فى إطار تنفيذ قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالتقديم للمدارس إلكترونيا للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بدءا من اليوم 1 /6 /2020 حتى 30 /6 /2020.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالأقصر الرابط التالى لتقديمات مرحلة رياض الأطفال https://sites.google.com/view/luxormoe
أو اضغط هنا


ويذكر أنه كانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت أمس الاتنين عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائى وهو

https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

ومن جانب اخر استعدت مديرية التربية والتعليم بالاقصر لاستقبال امتحانات الفنية والتي ستنطلق يوم 13 يونيو بمختلف تخصصاتها، وامتحانات الشهادة الثانوية العامة والتى من المقرر ان تنطلق يوم 21 من يونيو الحالى.

وتم تجهيز جميع مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية داخل اللجان لمنع انتشارفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 13720 طالبا وطالبة بمختلف التخصصاتوبالنسبة للطلاب المتقدمين لامتحان الصف الثالث الثانوي، 6990 طالبا وطالبة تم توزيعهم على 25 لجنة بجميع انحاء المحافظة.

المصدر: elbalad

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