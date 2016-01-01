ننشر رابط التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأقصر

أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه فى إطار تنفيذ قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالتقديم للمدارس إلكترونيا للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بدءا من اليوم 1 /6 /2020 حتى 30 /6 /2020.
وخصصت مديرية التربية والتعليم بالأقصر الرابط التالى لتقديمات مرحلة رياض الأطفال https://sites.google.com/view/luxormoe
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ويذكر أنه كانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت أمس الاتنين عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائى وهو
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