عميد اقتصاد وعلوم سياسية: أرسلنا جدول امتحانات الفرقة النهائية إلى الجامعة لاعتماده

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اقتصاد وعلوم سياسية

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية أعدت جدولا مبدئيا لامتحانات الفرق النهائية على أن يكون أول يوليو المقبل، موضحا أنه أرسله لإدارة الجامعة لاعتماده.

وأَضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن عدد طلاب الفرقة الرابعة بالكلية صغير وهو ما يسمح بأن تكون الامتحانات في مدرجات الكلية، مع مراعاة المسافة بين كل طالب والثاني لتكون مترين.

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وأشار عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الجدول المبدئي ستكون الامتحانات فيه على ثلاث أسابيع، موضحًا أنه الكلية ملتزمة بقرارات الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.

المصدر: elbalad

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