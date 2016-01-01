ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أقرأ القرآن من الموبايل، فهل يجب أن أكون متوضئا لأني أقرأ في البيت وخارج البيت؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز قراءة القرآن بوضوء أوغير وضوء طالما أن المسلم يقرأ القرآن من خلال الموبايل أو الهاتف المحمول.
حكم قراءة القرآن بدون ججاب
وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة أو ثقيلة المهم أن تكون ساترة للعورة وخاصة " العورة المغلظة" لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها أي بدون حجاب جائز ، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط ان تكون ساترة للعورة أيضا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أمين الفتوى: يجوز قراءة القرآن بوضوء أو بدونه من خلال الموبايل.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق