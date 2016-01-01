حقيقة الذكر بأرقام وحكم قول «يا لطيف 1000 مرة».. علي جمعة يجيب



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يقول صاحبه "نصحني صديق بقول "يا لطيف" 1000 مرة في اليوم ما حقيقة الذكر بأرقام معينة؟ وهل فعل ذلك النبي؟".



وأجاب علي جمعة، بأن النبي الكريم أجاز لنا العدد في الذكر إما مقيدا وإما مطلقا، فقال إذا كنت في دبر كل صلاة، فسبح الله ثلاثا وثلاثين، واحمده ثلاثا وثلاثين، وهلل ثلاثا وثلاثين، كما قال إني استغفر الله في اليوم مائة مرة، وهذا يدل على العدد في الذكر.



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وأشار علي جمعة، إلى أنه لا يأتي أحدهم بأفضل من ذلك، إلا رجل قال فوق ذلك، فقال أحدهم من قال في اليوم مائة مرة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكأنما اعتق رقبة من بني إسماعيل.وأكد أن الأفضلية تروح دائما للأكثر في العدد فالنبي لم يقيد الذكر بكم معين وإنما جعله مفتوحا.حكم الذكر والاستغفار للجنبقال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذكر والاستغفار للجنب جائز، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله.وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الذكر طمأنينة وسكن وراحة للإنسان المؤمن، ومن اعتاد لسانه على ذكر الله لن يستطيع أن يلجمه بعد ذلك.