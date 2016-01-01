طريقة عمل تورتة سمك

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طريقة عمل تورتة سمك


نقدم لكم طريقة عمل تورتة سمك بالأرز بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير تورتة سمك بالأرز
نصف كوب دقيق
كيلو سمك فيليه
ملح وفلفل
كركم
كمون
زيت
نصف كيلو أرز
ربع كوب عصير ليمون
2 بصلة شرائح

طريقة عمل تورتة سمك بالأرز:
- ضعى السمك في الدقيق واقليه في الزيت واعصري عليه ليمون.
- ضعى الكركم والكمون و الملح والفلفل في وعاء به ماء على النار
- حمرى البصل و ضعيه فى قاع الحلة ثم ضعى السمك ثم الأرز ثم اضيفي الماء و اتركيه حتى يغلى ثم خففى عنه النار.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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