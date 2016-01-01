أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن كويكبا يبلغ قطره ما بين 250 و570 مترا، سيقترب من كوكبنا إلى الحد الأدنى من المسافة في 6 يونيو/حزيران الجاري.
وبحسب الوكالة، فإن الكويكب المعروف بـ163348 (2002 NN4)، سيقترب من كوكبنا إلى الحد الأدنى من المسافة، والتي تفوق 13 مرة المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر.
وتعود خطورة هذا الكويكب إلى أن مساره يتعارض مع مدار الأرض.
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التعليقات على "ناسا": كويكب خطير يقترب من الأرض في 6 يونيو
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