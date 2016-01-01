"ناسا": كويكب خطير يقترب من الأرض في 6 يونيو

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"ناسا": كويكب خطير يقترب من الأرض في 6 يونيو

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن كويكبا يبلغ قطره ما بين 250 و570 مترا، سيقترب من كوكبنا إلى الحد الأدنى من المسافة في 6 يونيو/حزيران الجاري.

وبحسب الوكالة، فإن الكويكب المعروف بـ163348 (2002 NN4)، سيقترب من كوكبنا إلى الحد الأدنى من المسافة، والتي تفوق 13 مرة المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر.

وتعود خطورة هذا الكويكب إلى أن مساره يتعارض مع مدار الأرض.

يذكر بأن الكويكب تم اكتشافه في عام 2002، ويكمل دورة كاملة حول الشمس في 300 يوم.

وفي نهاية شهر أبريل/نيسان، حلق الكويكب العملاق 1998 OR2 فوق الأرض بسرعة 9 كيلومترات في الثانية، وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، مر كويكب غير عادي 2020 BX12 عبر كوكبنا، والذي ظهر بقمر اصطناعي خاص به.

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" قد إستبعدت حدوث تهديد للأرض بسبب تحليق الكويكب 1998 OR2.

المصدر: سبوتنيك

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