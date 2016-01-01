

هل توجد موجة ثانية لفيروس كورونا؟.. طبيب يجيب هل توجد موجة ثانية لفيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من الأنباء التي تشير إلى وجود موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، كان آخرها إعلان رئيسة هيئة الرقابة الصحية في روسيا آنا بوبوفا، باحتمالية ظهور الموجة في الخريف المقبل، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى الكثير من الأشخاص، خصوصًا أن الفيروس، لا يزال يجتاح معظم دول العالم، بحسب "روسيا اليوم".



وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، في حديثه لـ"الوطن"، إن تلك الأنباء مجرد توقعات مبنية على نتيجة الفيروسات السابقة.



وأضاف: "يوجد العديد من الأوبئة السابقة التي جاءت بموجة ثانية وثالثة للفيروس، لذلك هناك احتمالية وجود موجة ثانية للفيروس، لكن لا يمكن الجزم بتأكيدها حتى الآن، خصوصًا أن المصادر الموثوقة التي من بينها منظمة الصحة العالمية، لم تؤكد وجود موجة ثانية للفيروس".

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"عز العرب": لم نصل لمرحلة ذروة كورونا بعدوعن سبب تحديد وقت الخريف لانتشار الموجة الثانية، أجاب "عز العرب" قائلا: "توقع طبيعي لأن العالم لم يصل لمرحلة الذروة بعد، حيث أن أشهر الصيف الأولى ستشهد وقت الذروة للجائحة العالمية، وفي الشهر الأخير منه تبدأ الاعداد في الإنخفاض، لذلك في حالة وجود موجة ثانية من المتوقع أن تكون في فصل الخريف".كان علماء من كوريا الجنوبية، حذروا من تسجيل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال فصل الصيف، رغم تسجيل بعض الاستقرار في الوضع الوبائي.كما حذرت منظمة الصحة العالمية، نهاية مايو الماضي، من أن الدول التي تشهد تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا، لا تزال تواجه خطر "ذروة ثانية فورية" إذا أوقفت إجراءات وقف تفشى المرض، بشكل أسرع مما يلزم.وأكد رئيس حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة، فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية، وجنوب آسيا، وأفريقيا.وأضاف رايان أن الأوبئة غالبا ما تأتي على موجات، وهو ما يعني أن موجات التفشي قد تعود في وقت لاحق هذا العام في الأماكن التي هدأت فيها الموجة الأولى، كما أن هناك أيضا احتمال في زيادة معدلات الإصابة مرة أخرى بوتيرة أسرع في حالة رفع التدابير الرامية لوقف الموجة الأولى في وقت أبكر مما يلزم.