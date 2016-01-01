لحرق الدهون .. 4 أطعمة عليك إدخالها لنظامك الغذائي



لحرق الدهون لحرق الدهون

هل تحاولين إنقاص الوزن؟ ..أطعمة عديدة عليك التوقف عن تناولها فهى تتسبب فى اكتساب المزيد من الكيلوجرامات وأخرى عليك إدخالها لنظامك الغذائى تساعد على حرق الدهون أسرع وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





الكربوهيدرات المعقدة



يمكن أن تساعد الكربوهيدرات المعقدة في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم ، وتساعد على فقدان الوزن وخفض نسبة الكوليسترول الضار ويمكن أن تكون الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطس وخبز الحبوب الكاملة والذرة والأرز البني ودقيق الشوفان والشعير والكينوا جزءًا من النظام الغذائي لمتلازمة التمثيل الغذائي .

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الأطعمة الغنية بالأليافيمكن أن تساعد إضافة الألياف في نظامك الغذائي في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق خفض نسبة الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد . النظام الغذائي الغني بالألياف يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وسرطان القولون .الأطعمة الغنية بالدهونالأطعمة الغنية بالدهون مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور والزيوت النباتية مثل الزيتون والزعفران والذرة وزيت فول الصويا. قد يمنع استهلاك هذه الأطعمة ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين (تكوين رواسب دهنية في الشرايين) .الحليبقد يساعد بروتين مصل اللبن والأحماض الأمينية والكالسيوم والمعادن الأخرى الموجودة في الحليب في إدارة الوزن وخفض ضغط الدم.