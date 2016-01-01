لحرق الدهون .. 4 أطعمة عليك إدخالها لنظامك الغذائي

هل تحاولين إنقاص الوزن؟ ..أطعمة عديدة عليك التوقف عن تناولها فهى تتسبب فى اكتساب المزيد من الكيلوجرامات وأخرى عليك إدخالها لنظامك الغذائى تساعد على حرق الدهون أسرع وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
الكربوهيدرات المعقدة
يمكن أن تساعد الكربوهيدرات المعقدة في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم ، وتساعد على فقدان الوزن وخفض نسبة الكوليسترول الضار ويمكن أن تكون الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطس وخبز الحبوب الكاملة والذرة والأرز البني ودقيق الشوفان والشعير والكينوا جزءًا من النظام الغذائي لمتلازمة التمثيل الغذائي .
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