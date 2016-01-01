رغم تنازله عن اللقب الملكي، لجأ الأمير هاري زوجته ميجان ماركل إلى الاستعانة بشركة GDBA الأمنية والتي تتعامل مع كبار المشاهير والأغنياء في العالم لحمايتهم مقابل 34.4 دولار شهريا، حيث تم انتقاء الفريق الذي يؤمن الأمير هاري وميجان في لوس أنجلوس يدويًا من قبل مؤسس الشركة جافين دي بيكر رئيس الأمن السابق للرئيس رونالد ريجان.
وتقوم شركة GDBA بحماية الآلاف من العملاء وتتفاخر بالعمل مع وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي، ويتعاون معها أغنى رجل في العالم ومؤسس أمازون جيف بيزوس والنجم توم هانكس، إضافة للنجمات جنيفر لورانس، ومادونا وباربرا سترايسند، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وقال أصدقاء هاري وميجان أيضًا أن الزوجين يحميهما فريق أمن خاص موجود بالفعل في قصر تايلر بيري في لوس أنجلوس، حيث يعتقد أن شركة GDBA وراء هذا الفريق، ويتردد أن هاري وميجان لديهما ثقة كاملة في شركة دي بيكر ويوصيان بها بشدة، حيث إنها أكبر شركة أمنية في لوس أنجلوس وأكثرها احترامًا.
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التعليقات على تكلفة ضخمة لحماية الأمير هارى وميجان ماركل شهريا..اعرف مين بيدفع الفاتورة
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