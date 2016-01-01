زيت فعال للقضاء على مشكلة حب الشباب نهائيا

يتسبب ظهور حب الشباب وعدم علاجه بشكل صحيح في حدوث مضاعفات مؤرقة، منها ظهور المسام الواسعة والحفر، والرؤوس السوداء، وهو الأمر الذي يدمر شكل البشرة، ويمكن بـ مكونات بسيطة وبعض العناية أن نعالج حب الشباب من البداية وتجنب حدوث المضاعفات.
- زيت الخروع لعلاج حب الشباب
ويساعد الاستخدام المنتظم لـ زيت الخروع مكوناته من الأحماض الدهنية وأوميجا 3 وفيتامين هـ في علاج حب الشباب ويجنبك مضاعفاته بشكل فعال، وذلك لما له من قدرة على إصلاح أنسجة الجلد التالفة، وتعزيز تجديد البشرة وإزالة حب الشباب وعلامات البثور الناتجة عنها، وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي الهندي.
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