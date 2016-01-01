أصبحت دولة خالية تماما من نشاط «كورونا» المستجد سابقا فيها، إلى درجة توقف الفيروس معها من تسجيل أي إصابة أو وفاة جديدة في جميع مناطقها، وفق بيانات موقع worldometer المعروف كواحد من أهم المراجع الراصدة إحصائيات وبيانات عن حقول ومجالات عدة.
ونجد في الجدول، أنه لا إصابات في نيوزيلندا منذ 11 يوما، حيث يتبقى مصابا واحدا معتدل الأعراض، مستمر بتلقى العلاج في مستشفى بنيوزيلندا، علما أن الفيروس سجل فيها سابقا 1.504 إصابات، توفي 22 منهم، وتعافى 1.481 آخرين.
وبحسب «بي بي سي»، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، إن بلادها «استطاعت القيام بما لم تستطع دول كثيرة القيام به» واحتوت تفشي الفيروس في المجتمع النيوزيلندي، ويمكنها الآن الشروع في تخفيف إجراءات الإغلاق.
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التعليقات على دولة اختفى فيها فيروس كورونا تمامًا منذ 11 يوما: خطوتان هما سر النجاح
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