مناشدة عاجلة من محافظ القاهرة للمواطنين.. فيديو



محافظ القاهرة محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بحل جميع مشاكل المستشفيات وتوفير كافة مستلزمات المستشفيات.



وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة لديها اهتمام أساسي وهو صحة المواطنين، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.



وتابع محافظ القاهرة، أنه لدينا أسرة في المستشفيات كافية لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل طاقتها دون أي توقف.

قد يعجبك أيضا...

وأكد محافظ القاهرة، أن تم ردم نفق العبور في زمن قياسي وتحويلة لطريق، مشيرا إلى أن الأزمات المرورية في هذه المنطقة انتهت تمامًا.