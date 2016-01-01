شاهد.. شائعات خبيثة.. كيف استغلت الإخوان أزمة كورونا في حربها القذرة على الدولة المصرية



جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية

باشرت جماعة الإخوان الإرهابية حربها القذرة على الدولة المصرية من خلال إطلاق الشائعات والأكاذيب حول فيروس كورونا، في الوقت الذي تكاتفت فيه مؤسسات الدولة لمواجهة الوباء المستشري والحفاظ على صحة المواطنين.



ولم تجد جماعة الإخوان عبر أذرعها الإعلامية السليطة، مدخلا للهجوم على الدولة المصرية سوى بالشائعات التي اعتادت أن تروجها في سبيل تثبيط الهمم وبث الرعب في نفوس المواطنين والتقليل من جهود الحكومة المصرية في مواجهة الوباء.



أكاذيب عدم قدرة الدولة على المواجهة

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أولى تلك الأكاذيب بدأت بحرب إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى التشكيك في قدرة الدولة المصرية على مواجهة فيروس كورونا، فضلا عن التشكيك في صحة الإجراءات التي اتخذتها مصر حيال الأزمة.واستخدمت الإخوان في ذلك المقاول الهارب محمد علي، والذي أثبتت التجارب عدم صحة ما يزعم من أخبار وما يروج من شائعات.كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على عدد من المتهمين، من مروجي الأخبار المفبركة حول زعم حدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة.وسعت لجان الكترونية تابعة للإخوان للتهكم على الإجراءات المتبعة في محاولة للتأثير على القطاع الطبي وتقليل حماسه في المواجهة.شائعة إصابة عدد من نزلاء السجون بكوروناتابعت جماعة الإخوان بث الأكاذيب من خلال إطلاق شائعة عبر إحدى القنوات التابعة لها بإصابة عدد من نزلاء السجون بفيروس كورونا المستجد.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن ما أذاعته القناة الإخوانية عارٍ تماما من الصحة ولا وجود له في الحقيقة.ترويج أكاذيب عن إصابة طلبة كلية الشرطةروج أحد مقدمي البرامج على قناة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية إصابة عدد من طلبة كلية الشرطة بفيروس كورونا المستجد.وردا على ما أشيع قالت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية إن أكاذيب الإخوان تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من استخدام الفضائيات الخاصة بهم لنشر الشائعات محاولة بث الرعب بين المواطنين، كما نفت ما زعمته الجماعة جملة وتفصيلا.شائعة إغلاق البنوكبثت حسابات تابعة لجماعة الإخوان شائعات عن إغلاق البنوك المصرية ووقف التعامل بها، وسعت الجماعة من خلال تلك المعلومة الخبيثة لدفع الناس لسحب أموالهم من البنوك للتأثير على الاقتصادي المصري.ومعلوم أن البنوك في مصر تعمل بكامل طاقتها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على صحة الموظفين والعملاء، وقد تضطر لغلق بعض الفروع مؤقتا وليس كليا، بينما تعمل ماكينات الصرف على مدار 24 ساعة.أرقام وبيانات كاذبة عن الإصابات والوفياتتنتشر على منصات التواصل الاجتماعي صور مفبركة تحمل أرقاما غير حقيقية عن حالات الإصابة أو الوفاة بفيروس كورونا، على الرغم من صدور بيان رسمي يوميا من وزارة الصحة بعدد الحالات، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.ومن جانبها أكدت النيابة العامة أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس "كورونا المستجد"؛ التزامًا بأداء دورها وإعمالًا لنصوص القانون.وأضافت النيابة أنها تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُنشَرُ بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام.https://www.facebook.com/100032416512304/videos/250591869364695/