

ارتفاع الدولار أمام الجنيه الثلاثاء (تعرف على الأسعار) ارتفاع الدولار أمام الجنيه الثلاثاء (تعرف على الأسعار)

شهدت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه، الثلاثاء، ارتفاعاً، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري ١٥.٨٧ جنيه للشراء، و١٥.٩٧ للبيع، مقابل ١٥.٨٣ جنيه للشراء، و١٥.٩٣ جنيه للبيع، أمس.



وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ٤ قروش، حيث سجل ١٥.٨٦ جنيه للشراء و١٥.٩٦ جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في بنك البركة ١٥.٨١ جنيه للشراء و١٥.٩١ جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف العملة الأجنبية، في كل من بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى CIB وبنك اسكندرية والبنك العربى الأفريقي وبنك قناة السويس ١٥.٨٧ جنيه للشراء و١٥.٩٧ جنيه للبيع.

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وسجل سعر الصرف في بنك عوده ١٥.٧٠ جنيه للشراء و١٥.٨٠ للبيع، بينما سجل سعر الصرف، في كل من كريدي أجريكول وبنك HSBC وبنك الإسكان والتعمير ١٥.٨٨ جنيه للشراء و١٥.٩٨ جنيه للبيع.واستقر سعر صرف الدولار، في مصرف أبوظبي الإسلامي، ليسجل ١٥.٧٧ جنيه للشراء و١٥.٨٧ جنيه للبيع.