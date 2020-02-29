شهدت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه، الثلاثاء، ارتفاعاً، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري ١٥.٨٧ جنيه للشراء، و١٥.٩٧ للبيع، مقابل ١٥.٨٣ جنيه للشراء، و١٥.٩٣ جنيه للبيع، أمس.
وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ٤ قروش، حيث سجل ١٥.٨٦ جنيه للشراء و١٥.٩٦ جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في بنك البركة ١٥.٨١ جنيه للشراء و١٥.٩١ جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف العملة الأجنبية، في كل من بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى CIB وبنك اسكندرية والبنك العربى الأفريقي وبنك قناة السويس ١٥.٨٧ جنيه للشراء و١٥.٩٧ جنيه للبيع.
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التعليقات على ارتفاع الدولار أمام الجنيه الثلاثاء (تعرف على الأسعار)
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