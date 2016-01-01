شاهد.. لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني.. وإنقاذ معمل تحاليل وعقار

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صورة الخبر: لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني
لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني

كاد عقار سكني ومعمل تحاليل أن يتعرضا للاحتراق، بعد أن اشتعلت النيران في صيدلية شهيرة أسفلهما في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل فى صيدلية شهيرة، أسفل عقار سكني ومعمل تحاليل فى شارع الميرغني بمصر الجديدة.

على الفور تم توجيه ١٥ سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة النار التى التهمت محتويات الصيدلية بالكامل، ويقوم رجال الإطفاء الآن بعمليات التبريد بعد أن تم الانتهاء من إخماد الحريق.

فيما نجحت القوات فى منع امتداد النيران إلى المعمل والعقار الذى يعلو الصيدلية المحترقة من دون إصابات بشرية، وتم تحرير محضر، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

صورة الخبر: لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني

صورة الخبر: لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني

صورة الخبر: لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني

المصدر: elbalad

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