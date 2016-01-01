بعد تغريمه 400 ألف جنيه.. موقف حسام عاشور من الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم

آخر الأخباراخبار الرياضة › بعد تغريمه 400 ألف جنيه.. موقف حسام عاشور من الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم

صورة الخبر: حسام عاشور
حسام عاشور

تركت إدارة النادي الأهلي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم تحديد موقف حسام عاشور من التواجد ضمن عناصر الفريق من عدمه حتى نهاية الموسم.

وكان مجلس الإدارة قد قرر اليوم اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة علي عاشور نتيجة خرق الحظر الإعلامي المفروض على اللاعبين قدرتها مصادر ب400 ألف جنيه.

ورفضت لجنة التخطيط التدخل في الجزء الفني خاصة أن حسام عاشور ما زال لاعبًا في الفريق حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقف التدريبات بجانب تحديد موقف حسام عاشور بشكل نهائي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد تغريمه 400 ألف جنيه.. موقف حسام عاشور من الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64039

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager