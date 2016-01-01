تركت إدارة النادي الأهلي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم تحديد موقف حسام عاشور من التواجد ضمن عناصر الفريق من عدمه حتى نهاية الموسم.
وكان مجلس الإدارة قد قرر اليوم اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.
وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة علي عاشور نتيجة خرق الحظر الإعلامي المفروض على اللاعبين قدرتها مصادر ب400 ألف جنيه.
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التعليقات على بعد تغريمه 400 ألف جنيه.. موقف حسام عاشور من الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم
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