أبدى تركي آل الشيخ، مستشار هيئة الترفيه السعودية، ترحيبه بقرار النادي الأهلي، بقبول استقالته من منصب الرئيس الشرفي للنادي، وذلك في البيان الذي أصدره المجلس اليوم.
وكان النادي الأهلي، قد أصدر بيانًا، منذ قليل، أعلن فيه قبول استقالة تركي آل الشيخ، ورفع اسمه من قائمة الرؤساء الشرفيين للنادي الأهلي.
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التعليقات على تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي:أخيرا قبلوا الاستقالة
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