تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي:أخيرا قبلوا الاستقالة

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آل الشيخ


أبدى تركي آل الشيخ، مستشار هيئة الترفيه السعودية، ترحيبه بقرار النادي الأهلي، بقبول استقالته من منصب الرئيس الشرفي للنادي، وذلك في البيان الذي أصدره المجلس اليوم.

وكان النادي الأهلي، قد أصدر بيانًا، منذ قليل، أعلن فيه قبول استقالة تركي آل الشيخ، ورفع اسمه من قائمة الرؤساء الشرفيين للنادي الأهلي.

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ونشر تركي على حسابه الشخصي على فيس بوك:"أخيرًا الاستقالة أتقبلت ... والكورة الان في ملعب معالي وزير الرياضة ل أرجاع كل شيء ويانحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك ... ياليت كانو كاتبين كل حاجه بالاسماء😎"

وأعلن النادي الأهلي، مخاطبة وزير الرياضة، من أجل رد هدايا تركي آل الشيخ، والتي تم وضعها في خزانة النادي.

المصدر: elbalad

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