حكاية تجربته مع سبورتنج لشبونة.. من هو الأنجولي بابل صفقة الزمالك المنتظرة

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أكدت العديد من التقارير الصحفية اقتراب الأنجولى أرى بابل، الجناح الهجومى لفريق أول أغسطس، من الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ونجح أرى بابل فى خطف الأنظار إليه بشدة خلال الموسم الكروى الجارى بعد ظهوره اللافت مع فريقه أول أغسطس بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.



وهو الأمر الذى أدى إلى دخول الزمالك فى مفاوضات قوية معه، وبدأت أصوات تشير إلى حسم التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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نقدم لكم أبرز المعلومات حول الساحر الأنجولى أري بابل صفقة الزمالك المنتظرة فى الميركاتو الصيفي المقبل فيما هو تالٍ:- يعد أرى بابل أحد مواليد شهر مارس عام 1994 أى يمتلك من العمر 26 عاما.- يعد أرى بابل واحدا من أبناء نادى أول أغسطس الأنجولى فانضم إليه منذ أن كان ناشئا وظل داخل جدران حتى عام 2017.- فى صيف عام 2017 انتقل إلى فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي فى صفقة توقع الجميع نجاحها فى ظل القدرات الفنية الرائعة التى يمتلكها اللاعب.- لم يستطع بابل التأقلم على الأوضاع داخل الفريق البرتغالى ورفضه الجلوس على مقاعد البدلاء مطالبا بالرحيل، وبالفعل عاد النجم الأنجولى إلى فريق أول أغسطس من جديد.- نجح بابل فى استعادة بريقه بشكل مميز مع فريق أول أغسطس وبات واحد من اللاعبين الأساسيين مع المنتخب الأنجولي فى ظل القدرات الفنية المميزة التى يمتلكها وإجادته للعب فى العديد من المراكز مثل الجناح الهجومى الأيمن والجناح الهجومي الأيسر والمهاجم الصريح.- توج مع فريقه أول أغسطس الأنجولى بلقب الدوري مرتين وحصل على كأس أنجولا مرة واحدة وحصل على كأس السوبر الأنجولى مرة واحدة أيضا.