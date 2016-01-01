ضابط في حالة حرجة ومقتل شخص في حادث إطلاق نار في لاس فيجاس

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › ضابط في حالة حرجة ومقتل شخص في حادث إطلاق نار في لاس فيجاس

صورة الخبر: الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية


أصيب ضابط من الشرطة الامريكية في حالة حرجة، وتوفي شخص واحد بعد حادثتين منفصلتين لإطلاق النار تورط فيه ضباط في لاس فيجاس ، وفقا لما أعلنه اليوم رئيس شرطة المدينة، جو لومباردو.

وقال لومباردو إن الحادث الأول وقع بينما كانت الشرطة تحاول تفريق حشد كبير يحتجون أمام فندق وكازينو سيرك سيرك.

وأضاف إن ضابط شرطة أصيب بالرصاص وهو الآن في مركز دعم الحياة في المركز الطبي الجامعي، وتم التعرف على المشتبه به واحتجازه.

وفي حادثة أخرى، قال لومباردو إن الشرطة أطلقت النار على أحد الأشخاص بعد وصوله إلى سلاح ناري أثناء مشادة بالقرب من مبنى فيدرالي. أعلن عن وفاته في المستشفى.

وعلق قائلا: إن ما حدث غير مقبول على الإطلاق، وآمل أن يراه المجتمع بهذه الطريقة أيضًا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ضابط في حالة حرجة ومقتل شخص في حادث إطلاق نار في لاس فيجاس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34945

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager