اتحاد الكرة: لن نلغي كأس مصر.. ومصير الدوري فى يد الدولة

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كأس مصر

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة، إمكانية إقامة مسابقة كأس مصر خلال الموسم الكروى الجارى.

وقال "الجنايني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر "راديو أون سبورت إف إم"، إن عودة الدوري قرار دولة، والأهم هو صحة المواطن.

وأضاف "لا توجد مشكلة للعب مباريات كأس مصر لأنها تسع مباريات فقط على عكس مسابقة الدوري التى لا يزال بها العديد من المباريات ".

وتابع: "لا توجد نية داخل اللجنة لإلغاء الموسم، مؤكدا أن استكمال الموسم شهادة نجاح لاتحاد الكرة الحالي.. احتمال عودة الدوري تصل إلى 50%، بالتساوي مع احتمالية إلغائه بنسبة 50% أيضا، .. سننفذ قرار الدولة ".

يذكر أن اتحاد كرة القدم قرر إيقاف النشاط الكروي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا الخطير المنتشر فى البلاد.

المصدر: elbalad

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