أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة، إمكانية إقامة مسابقة كأس مصر خلال الموسم الكروى الجارى.
وقال "الجنايني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر "راديو أون سبورت إف إم"، إن عودة الدوري قرار دولة، والأهم هو صحة المواطن.
وأضاف "لا توجد مشكلة للعب مباريات كأس مصر لأنها تسع مباريات فقط على عكس مسابقة الدوري التى لا يزال بها العديد من المباريات ".
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التعليقات على اتحاد الكرة: لن نلغي كأس مصر.. ومصير الدوري فى يد الدولة
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