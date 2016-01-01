رفض الدولى التونسي فرجاني ساسي فكرة الرحيل عن الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، رغم تلقيه العديد من العروض مؤخرا، للرحيل عن النادي الأبيض.
وذكرت صحيفة " تونس الرقمية"، أن فرجاني ساسي لا ينوي إطلاقا مغادرة الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن فرجاني ساسي فضل الاستمرار مع الزمالك، رغم تلقيه العديد من العروض الخليجية، للرحيل عن القلعة البيضاء.
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التعليقات على فرجاني ساسي يرفض إغراءات الخليج من أجل عيون الزمالك
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