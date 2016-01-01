فرجاني ساسي يرفض إغراءات الخليج من أجل عيون الزمالك



فرجاني ساسي فرجاني ساسي

رفض الدولى التونسي فرجاني ساسي فكرة الرحيل عن الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، رغم تلقيه العديد من العروض مؤخرا، للرحيل عن النادي الأبيض.



وذكرت صحيفة " تونس الرقمية"، أن فرجاني ساسي لا ينوي إطلاقا مغادرة الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وأضافت الصحيفة، أن فرجاني ساسي فضل الاستمرار مع الزمالك، رغم تلقيه العديد من العروض الخليجية، للرحيل عن القلعة البيضاء.

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وتابعت الصحيفة، أن الزمالك سيستغنى عن الثنائي الأجنبي محمد أوناجم وكاسونجو، خلال الصيف القادم.