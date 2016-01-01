مش بكترتها.. استشاري مناعة يكشف عن التأثير السلبي للفيتامينات..فيديو

آخر الأخبارالصحة والجمال › مش بكترتها.. استشاري مناعة يكشف عن التأثير السلبي للفيتامينات..فيديو

صورة الخبر: التأثير السلبي للفيتامينات
التأثير السلبي للفيتامينات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إن احتياجاتنا الغذائية من البروتينات والدهون والمكملات الغذائية محددة ولها نسب في الجسم، معقبًا: "مش بكترها".

وتابع الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten الفضائية، أنه ينصح بعدم تناول الفيتامينات الدوائية وفقًا لأعداد محدودة وباستشارة طبيب.

وأضاف أنه حتى الكثرة في تناول العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين س لن يستفيد منها الجسم لانه يتخلص منها في حالة عدم الاحتياج إليها، لذلك كل شيء بشكل محدد ومقنن هو الأفضل على الإطلاق.

وذكر أن الفيتامينات لها احتياجات تتغير بتغير ظروف وحالة كل شخص، بمعنى أن كل فئة أو فترة عمرية تختلف الحاجة إلى الفيتامينات من جسم لآخر وليس بنفس النسب.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مش بكترتها.. استشاري مناعة يكشف عن التأثير السلبي للفيتامينات..فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50364

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager