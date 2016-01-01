بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية



مستشفى شربين بمحافظة الدقهلية مستشفى شربين بمحافظة الدقهلية

كشف الدكتور صابر مشالى، مدير مستشفى شربين بمحافظة الدقهلية، التفاصيل الكاملة لواقعه هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى شربين المركزي، والتي تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.



هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى شربين

وأكد "مشالي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الشخص الذي هرب أمس الأحد، يدعى محمد خطاب 39 عاما ومقيم بقرية أم السعود التابعه لمركز شربين، بـ محافظة الدقهلية، حيث انه انهار وظل يبكى بشدة خوفا على أسرته خاصة، أطفاله وذلك عقب تأكده من إصابته بفيروس كورونا.



وأضاف: "حاول الأطباء بالمستشفى بمحاولة تهدئته واقناعه ان نسب الشفاء عاليه ولا داعى للخوف الا انه ظل متخوفا وتمكن من مغافلتهم والهرب من المستشفى".

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تحذير لأسرة مصاب كورونا الهارب من مستشفى شربينوتابع: "قام مسئولو المستشفى بإبلاغ الشرطة كما تم بالاتصال بأسرته وتحذير أفراد اسرته من ان الفيروس قد ينقل لهم فى حالة عودته للمنزل فيما تمكن عدد من افراد اسرته من اقناعه من العودة للمستشفى لتلقى العلاج وقام الاطباء بتهدئته وأكدوا له أن حالته مستقرة ونسبة شفائه عالية جدا".ومن ناحيته، قال المصاب انه صدم عندما تلقى خبر ايجابيه عينته مما دفعه للخوف ان يموت بعيدا عنهم وهرب ليموت وسط اسرته بسبب حالة الخوف و الرعب الذى شعر به فور علمه بأنه مصاب بكورونا.