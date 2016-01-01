بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

كشف الدكتور صابر مشالى، مدير مستشفى شربين بمحافظة الدقهلية، التفاصيل الكاملة لواقعه هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى شربين المركزي، والتي تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى شربين
وأكد "مشالي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الشخص الذي هرب أمس الأحد، يدعى محمد خطاب 39 عاما ومقيم بقرية أم السعود التابعه لمركز شربين، بـ محافظة الدقهلية، حيث انه انهار وظل يبكى بشدة خوفا على أسرته خاصة، أطفاله وذلك عقب تأكده من إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف: "حاول الأطباء بالمستشفى بمحاولة تهدئته واقناعه ان نسب الشفاء عاليه ولا داعى للخوف الا انه ظل متخوفا وتمكن من مغافلتهم والهرب من المستشفى".
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