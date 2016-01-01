مجاهد : الانتهاء من استلام وتقييم أبحاث طلاب التعليم الفني قبل امتحانات الدبلومات

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أرسل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، أكد خلالها أنه لمدير التعليم الفني بناء على أي مستجدات تطرأ ببعض المدارس الفنية تحول دون الانتهاء من استلام البحوث التطبيقية من طلاب التعليم الفني ، إعطاء مهلة إضافية للطلاب لتسليم البحوث التطبيقية بعد نهاية الموعد المحدد وهو يوم الخميس 4 يونيو ، مع ابلاغ قطاع التعليم الفني بتقرير بتفاصيل بمبررات التأجيل ، على أن يتم الالتزام بالانتهاء من استلام كافة الابحاث التطبيقية وتقييمها قبل بدء الامتحانات العملية للدبلومات الفنية لهذا العام في 27 يونيو 2020.



وشدد نائب وزير التعليم على مديري التعليم الفني بكل مديرية تعليمية ، مراعاة تقييم البحوث التطبيقية عن طريق معلمي مدارس اخرى غير المدرسة المقيد بها الطالب ، مع تقديم تقرير رسمي لقطاع التعليم الفني بمنظومة تقييم الابحاث بجميع المدارس الفنية بالمديرية.



وقرر نائب وزير التربية والتعليم ، أنه يجوز لمدير التعليم الفني اجراء بعض الاستثناءات في منظومة تقييم الابحاث التطبيقية لطلاب التعليم الفني ، وذلك بتكليف موجهي أو معلمي نفس المدرسة بتقييم البحوث لفصول او صفوف غير التي يدرسون لها بناء على اسباب قهرية كوجود مدرسة واحدة تابعة للنوعية بالمديرية ، أو وجود مسافات شاسعة بين المدارس او الادارات التعليمية ، أو غيرها من الاسباب القهرية مع ابلاغ قطاع التعليم الفني بتفاصيل الاستثناء وأسبابه والاجراءات التي تمت في التقرير الرسمي المتقدم.

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وأوضح نائب وزير التعليم ، أنه تجرى عملية تقييم الابحاث التطبيقية التي تم تسليمها إلكترونيا عن بعد "اونلاين" دون الانتقال للمدرسة عن طريق منصة ادمودو ، كما أن قطاع التعليم الفني سيكون على استعداد لتوفير التدريب اللازم في هذا الشأن بناء على طلب مديري التعليم الفني.وأعلن نائب وزير التعليم ، أنه سوف يعقد الامتحان التكميلي الخاص بالمواد التي تغيب فيها الطالب بعذر مقبول عن الامتحان في نهاية الفصل الدراسي الاول ، والطلاب المفصولين بالفصل الدراسي الاول ، وذلك وفقا لما تقرره كل مديرية تعليمية على أن يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة ، مع اخطار قطاع التعليم الفني في تقرير رسمي بما يتخذ من إجراءات.