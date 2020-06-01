تعليم الإسماعيلية توضح شروط وآلية التقدم لمرحلة رياض الأطفال



وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية



أعلن الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية شروط تقدم الطفل للمستوى الأول برياض الأطفال.



وقال قبيصي في تصريحات خاصة لصدي البلد، التزاما بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، دشنت المديرية موقعا الكترونيا للتقدم بطلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.



وأضاف أن بداية فتح باب التسجيل بالمدارس الرسمية عربي والرسمية لغات والمتميزة الرسمية للغات للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ابتداء من اول يونيو ٢٠٢٠ رحتي ٣٠ من الشهر ذاته من خلال لينك

https://sites.google.com/view/ismailiaedu/home

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وأعلن قبيصي شروط سن قبول المتقدم وتبدا من سن 6 سنوات إلا يوم إلى سن 4 سنوات، مشيرا الي احتساب السن من تاريخ ميلاد الأطفال المتقدمين من 1 اكتوبر 2016 الى 2 اكتوبر 2014 بحيث يكون حساب السن اعتبارًا من الأول من اكتوبر 2020.كما يشترط اجتياز الطفل للمقابلة الشخصية عند قبول الملف وتقديم المستندات ورقيا للمدرسة التى يتم القبول بها.تملأ البيانات الكترونيًا بمعرفة ولي الأمر ويكون مسئول مسئولية كاملة عن صحتها ويعد ذلك إقرار منه وتعد استمارة تقديم الطفل لاغية فى حالة مخالفة البيانات، ويراعى عند ملئ طلب الالتحاق استيفاء كافة البيانات حتى يتم حفظ الطلبوشدد وكيل تعليم الإسماعيلية، لا يوجد استثناء بعد انتهاء موعد التقديم الإلكترونى المحدد من قبل الوزارة من 1/6/2020 الى 30/6/2020 إلا للاطفال بناء على اثبات تأشيرة دخول البلاد بعد انتهاء موعد التنسيق.ويراعى عند كتابة الرغبات مراعاة المربع السكنى المقيم به الطفل وارفاق مايدل على ذلك مع المستندات التى سوف تقدم بالمدرسة المقبول بها الطفل.وأضاف في حالة ثبوت التقديم فى اكثر من إدارة تعليمية سيلغي النظام الالكترونى التقديم، موضحا ان عدد الرغبات 3 رغبات فقط غير مكرره).وتابع في حالة الرغبة فى تعديل أى بيانات سبق تسجيلها يتم فى الفترة من 25/6/2020 إلى 30/6/2020 وذلك في المقر الذى يعلن عنه.وشدد ضرورة متابعة مراحل نتيجة التنسيق من قبل ولي الأمر حيث تعد مسئولية ولي الأمر ومن يتخلف عن مرحلته يتم تأجيل قبوله حتى نهاية المراحل.وتتضمن شروط الالتحاق ضرورة استكمال ملف الطفل بالمدرسة المقبول بها خلال مدة 10 أيام فقط (بالمستندات الورقية ويراعى عند تسجيل رقم التليفون ولي الأمر (الأب – الأم) أن يكون لأحداهما واتس آب حتى يتم ارسال رسالة نصية في حالة تعذر الاتصال ضمانًا لحق الطفل فى القبول).وشدد علي ضرورة دفع المصروفات عند إعلانها فى غضون عشرة أيام بالمدرسة المقبول بها الطفل حتى لا يسقط حق الطفل فى القبول.وأكد علي اعلان نتيجة قبول التنسيق على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على الفيس بوك.وأوضح لا يوجد تحويلات حال قبول الطفل بالمستوى الأول لرياض الأطفال فى نفس العام.، حيث يتم قبول الأطفال تنازليا من أعلى سن المتقدمين إلي الأقل.واختتم قبيصي تصريحاته منوهًا الي انه يتم التنسيق على مستوى كل إدارة تعليمية وطبقا للبرنامج الإلكتروني المعد من قبل تطوير المديريةملحوظة توضيح المربع السكنى (خاص بالمدارس الرسمية للغات).وتشمل إدارة شمال التعليمية، الشيخ زايد - الكيلو 2 و الكيلو 7 - منشية الشهداء - الحكر - مساكن الكوكاكولا- أرض الجمعيات - تقسيم 24 أكتوبر - الإذاعة والتليفزيون - عرايشية مصر - حى السلام - المرحلة الخامسة، وتتضمن إدارة جنوب التعليمية المحطة الجديدة - حي أول - الأفرنج - أبوبلح - الزغابة - نفيشة - الضبعية - المنايف - السماكين - نمرة 6 - الجامعة القديمة - التعاون - أبو عطوة.ونوه القبيصي يتم تحديد المدرسة داخل الإدارة التعليمية وفق إثبات محل السكن (مربع سكني).