أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الموعد النهائي لتسليم الرسائل البحثية لطلاب فرق النقل بكليات الجامعة، هو يوم 15 يونيو الحالي، لافتا إلى أنه الموعد المحدد سابقا من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
وأَضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يكون هناك مد في فترة تقديم الأبحاث، موضحا أن هذا الأمر سيحسمه عدد الأبحاث المقدمة من الطلاب حتى أخر الأسبوع الحالي.
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التعليقات على جامعة القاهرة توضح حقيقة مد فترة تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل
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