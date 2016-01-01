جامعة القاهرة توضح حقيقة مد فترة تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل

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صورة الخبر: جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الموعد النهائي لتسليم الرسائل البحثية لطلاب فرق النقل بكليات الجامعة، هو يوم 15 يونيو الحالي، لافتا إلى أنه الموعد المحدد سابقا من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأَضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يكون هناك مد في فترة تقديم الأبحاث، موضحا أن هذا الأمر سيحسمه عدد الأبحاث المقدمة من الطلاب حتى أخر الأسبوع الحالي.

وأشار المتحدث باسم جامعة القاهرة، إلى أن هناك كليات عدد الطلاب بها بكثافة عليا مثل كلية التجارة أكثر من 3 آلاف طالب وهو ما يجعل عملية تقييم الأبحاث تأخذ وقت أطول، لافتا إلى ضرورة التزام الطلاب بتسليم الأبحاث في الأوقات المحددة.

كان المجلس الأعلى للجامعات أعلن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني واستبدالها برسائل بحثية لطلاب فرق النقل، وأعلنت الجامعات الموضوعات البحثية في 7 مايو الماضي، على أن يكون تسليم الأبحاث بداية من 31 مايو الماضي، وحتى 15 يونيو الحالي.

المصدر: elbalad

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