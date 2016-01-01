عقد اليوم محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية ، وذلك بالمركز الرياضي التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وشهد هذا الاجتماع مناقشة النشرات والقرارات الوزارية الخاصة بالاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية التحريرية ، وامتحانات الدور الثاني 2020 للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الاول بعذر والذين لم يقدموا المشروع البحثي ، اعتبارا من ٢٠٢٠/٦/٢١ ، مع التأكيد على عقد هذه الامتحانات وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن وظروف الوضع الراهن ومراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية والتباعد والمسافات للوقاية من الفيروسات والحفاظ علي سلامة الجميع .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تصورات شكل الورقة الامتحانية في امتحانات الدور الثاني ، والتي قررت وزارة التربية والتعليم أن تكون عبارة عن ورقة امتحانية واحدة متعددة التخصصات في المواد الدراسية التى تضاف للمجموع ومواد التراجم، للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الاعدادي .
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التعليقات على تعليم القاهرة: دمج المشروعات البحثية ضمن تكليفات الطلبة العام الدراسي القادم
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