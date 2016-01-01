تعرف على موعد استقبال مدن جامعة القاهرة للطلاب المغتربين

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مدن جامعة القاهرة

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة سوف تستقبل طلاب الفرق النهائية المغتربين بالمدينة الجامعية، بعد إعلان الكليات جداول الامتحانات، والترتيبات النهائية لها.

وأَضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن عودة الطلاب ستكون ضمن إجراءات احترازية ووقائية، من خلال التباع الاجتماعي بين الطلاب مسافة كبيرة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والكواشف الحرارية على بوابات المدينة.


وأَضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المدينة الجامعية حاليا جاهزة بعد خروج 16 فوجا من المصريين العائدين من دولة الكويت وبعض الدول الأخرى، وكان عددهم يبلغ 2800 مواطن.

يذكر أن مدن جامعة القاهرة شهدت خلال العامين الماضيين خطة تطوير شاملة على جميع الأصعدة ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية لها، من رفع كفاءة عدد من المباني والمطاعم وأماكن الخدمات.

المصدر: elbalad

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